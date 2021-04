Industria, a febbraio fatturato in crescita (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – A febbraio l’Istat stima che il fatturato dell’Industria, al netto dei fattori stagionali, registri un aumento dello 0,2% rispetto al mese precedente, risultante da una crescita sul mercato interno (+0,9%) e da un calo su quello estero (-1,3%). Nella media degli ultimi tre mesi l’indice complessivo segna un incremento del 2,4% rispetto ai tre mesi precedenti (+2,6% sul mercato interno e +1,9% su quello estero). Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, gli indici destagionalizzati segnano aumenti congiunturali per l’energia (+6,3%), per i beni di consumo (+0,7%) e per i beni intermedi (+0,3%), mentre registrano un calo dell’1,5% per i beni strumentali. Corretto per gli effetti di calendario, il fatturato totale cresce rispetto al febbraio 2020 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Al’Istat stima che ildell’, al netto dei fattori stagionali, registri un aumento dello 0,2% rispetto al mese precedente, risultante da unasul mercato interno (+0,9%) e da un calo su quello estero (-1,3%). Nella media degli ultimi tre mesi l’indice complessivo segna un incremento del 2,4% rispetto ai tre mesi precedenti (+2,6% sul mercato interno e +1,9% su quello estero). Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, gli indici destagionalizzati segnano aumenti congiunturali per l’energia (+6,3%), per i beni di consumo (+0,7%) e per i beni intermedi (+0,3%), mentre registrano un calo dell’1,5% per i beni strumentali. Corretto per gli effetti di calendario, iltotale cresce rispetto al2020 ...

