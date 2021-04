Indoor e outdoor | i benefici dell’ortoterapia

Leggi su cityroma

(Di venerdì 23 aprile 2021) Coltivare frutta e verdura, piantare piccoli semi e vederli crescere, evolvere fino a sentirli parte della propria dimensione privata ed esserne felici: si chiama ortoterapia ed è stata – e continua ad essere – una dei “salva-mente” più gettonati in questo anno di stravolgimenti. Tra i piaceri riscoperti durante i primi, ma anche i più recenti, mesi di lockdown passati in casa ad attendere un ritorno alla normalità, vi è infatti la coltivazione di piccole vite verdi. Rosmarino, origano, maggiorana per le piante aromatiche; pomodori e lattuga, ma anche spinaci e fragoline per chi dispone di più spazio: il ritorno dell’orto, con tutte le piccole soddisfazioni che questo comporta, ci ha donato gioia ed entusiasmo in un momento particolarmente difficile. Tra i principali motivi, anche il fatto che poi, possiamo portare in tavola qualcosa di realmente “home made”. L’ortoterapia è un ...