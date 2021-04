Indiana Jones 5: Thomas Kretschmann nel cast del film (Di giovedì 22 aprile 2021) L'attore tedesco Thomas Kretschmann farà parte del cast di Indiana Jones 5, l'atteso sequel delle avventure con star di Harrison Ford. Indiana Jones 5 avrà tra i protagonisti anche Thomas Kretschmann che reciterà nell'atteso sequel con protagonista ancora una volta Harrison Ford. L'attore tedesco ha già collaborato con la Disney in occasione dei film Marvel Captain America: The Winter Soldier e Avengers: Age of Ultron con il ruolo del Barone Wolfgang von Strucker. Per ora i produttori di Indiana Jones 5 non hanno rivelato i dettagli del ruolo affidato a Thomas Kretschmann. Nel cast del lungometraggio ci saranno, oltre la star Harrison ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 aprile 2021) L'attore tedescofarà parte deldi5, l'atteso sequel delle avventure con star di Harrison Ford.5 avrà tra i protagonisti ancheche reciterà nell'atteso sequel con protagonista ancora una volta Harrison Ford. L'attore tedesco ha già collaborato con la Disney in occasione deiMarvel Captain America: The Winter Soldier e Avengers: Age of Ultron con il ruolo del Barone Wolfgang von Strucker. Per ora i produttori di5 non hanno rivelato i dettagli del ruolo affidato a. Neldel lungometraggio ci saranno, oltre la star Harrison ...

