India : Attore cinematografico muore a 59 anni, si era vaccinato in diretta due giorni prima (Di giovedì 22 aprile 2021) Il comico veterano Vivek è morto a Chennai all'età di 59 anni sabato mattina. L'Attore, che ha recitato in più di 220 film, è morto sabato alle 4.35 a seguito di un arresto cardiaco. Secondo i medici, l'Attore aveva un blocco del 100% nel vaso LAD (arteria discendente anteriore sinistra) che ha portato a un massiccio arresto cardiaco. Vivek è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale venerdì mattina dopo per un infarto, il giorno prima era stato vaccinato. Negando qualsiasi legame tra il suo arresto cardiaco e il vaccino che ha ricevuto, il segretario di stato per la salute J Radhakrishnan ha detto che a circa 830 persone è stato somministrato il Covaxin nello stesso ospedale giovedì e tutte stavano bene.

