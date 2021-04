Inchiesta sul Ponte Morandi | ispezioni fatte col binocolo C' è anche l' accusa di omicidio stradale

(Di giovedì 22 aprile 2021) C’èl’ditra le contestazioni agli indagati per il crollo del. La procura di Genova, dopo quasi tre anni da quel tragico 14 agosto in cui persero la vita 43 persone, sta notificando oggi gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari. Sessantanove gli indagati, più le due società Aspi. Oltre all’- reato punito con la reclusione da due a sette anni - le accuse sono attentato alla sicurezza dei trasporti, crollo colposo,colposo ee rimozione dolosa di dispositivi per la sicurezza dei posti di lavoro. “Non è stato perso nemmeno un giorno senza lavorare a questa indagine - ha detto il procuratore capo di ...

L'è durata quasi tre anni nel corso dei quali sono stati fatti due incidenti probatori, uno sullo stato di salute del viadotto e un secondo sulle cause vere e proprie del crollo che si è ...... lasciando intendere che il comportamento del papà ricadràfiglio. Cosa vuole fare, il processo ... L'su Grillo jr ha accelerato perché Bonafede non è più ministro? "Non c'entra nulla. La ...Finita l'indagine: 69 indagati, notificati gli avvisi. I pm: "Già dal 91 si conoscevano i problemi. Sulla pila 9 nessuna manutenzione" ...L'inchiesta è durata quasi tre anni. Coinvolti ex vertici e tecnici di Aspi e Spea (la controllata che si occupava della manutenzioni), ex e attuali dirigenti e tecnici del ministero delle Infrastrutt ...