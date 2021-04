Advertising

anteprima24 : ** Inchiesta Pineta Grande, imprenditore sanità: nessuna corruzione, assunzioni legittime **… - anteprima24 : ** #Inchiesta Pineta Grande, imprenditore sanità si difende: nessun favoritismo da comune e regione **… -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta Pineta

anteprima24.it

... oltre il Divino Amore/Trigoria e la Cristoforo Colombo fino al mare , interessando ladi ... Dopo l'sugli alberi caduti in zona Prati e Mazzini , (ci sono stati molti danni e alcune ......diGrande. Fortunatamente, nonostante le ferite riportate, non è in pericolo di vita. APPROFONDIMENTI L'AMBIENTE Terra dei Fuochi, blitz a Sessa Aurunca: sigilli a 11 aziende,... L'...Caserta – Ha rigettato ogni accusa di corruzione l’imprenditore della sanità Vincenzo Schiavone nel corso dell’esame sostenuto davanti al Gup del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Orazio Rossi. L’ ...Materassi, mobili e sedie, mischiate con la spazzatura comune, a pochi metri dalle abitazioni CONTINUA QUI Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per ra ...