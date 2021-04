Incentivi - Ecobonus, il governo amplia il fondo con 76 milioni di euro (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Ministero dello Sviluppo Economico ha aumentato le risorse finanziarie disponibili per gli Incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni. In particolare, a partire da venerdì 23 aprile, sarà aumentato di oltre 76 milioni di euro l'ammontare dei fondi disponibili per le categorie di autovetture M1 e di motocicli L. La suddivisione. I nuovi fondi, secondo quanto spiegato dal dicastero, sono il frutto di "una riprogrammazione di risorse residue già stanziate per l'anno 2020 nei decreti Rilancio e Agosto, nonché nel fondo Ecobonus. Nello specifico, 56 milioni di euro confluiranno nel fondo Ecobonus M1 2021 per la fascia 0-60 g/km di emissioni di CO2; 13 milioni di euro nel ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Ministero dello Sviluppo Economico ha aumentato le risorse finanziarie disponibili per gliper l'acquisto di veicoli a basse emissioni. In particolare, a partire da venerdì 23 aprile, sarà aumentato di oltre 76dil'ammontare dei fondi disponibili per le categorie di autovetture M1 e di motocicli L. La suddivisione. I nuovi fondi, secondo quanto spiegato dal dicastero, sono il frutto di "una riprogrammazione di risorse residue già stanziate per l'anno 2020 nei decreti Rilancio e Agosto, nonché nel. Nello specifico, 56diconfluiranno nelM1 2021 per la fascia 0-60 g/km di emissioni di CO2; 13dinel ...

