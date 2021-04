In Veneto in calo ricoveri e pazienti gravi. Zaia: «Se non cade un meteorite siamo in zona gialla. Sul coprifuoco teniamo il punto» (Di giovedì 22 aprile 2021) In Veneto sono 1.060 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. I dati arrivano a fronte di 37.641 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 2,82%. I ricoverati con sintomi sono in totale 1.654 (-31): 1.425 in area non critica (-24) e 229 in rianimazione (7 in meno rispetto a ieri). Sono 24 le nuove vittime conteggiate nell’ultima giornata. I positivi totali sono 405.031, quelli di oggi ammontano a 23.755. «L’Rt in Veneto è 0,71%. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è 22%. A meno che non cade un meteorite, siamo in zona gialla. Con il nuovo decreto saremo in zona gialla», ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa. E sul tema, ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 aprile 2021) Insono 1.060 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. I dati arrivano a fronte di 37.641 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 2,82%. I ricoverati con sintomi sono in totale 1.654 (-31): 1.425 in area non critica (-24) e 229 in rianimazione (7 in meno rispetto a ieri). Sono 24 le nuove vittime conteggiate nell’ultima giornata. I positivi totali sono 405.031, quelli di oggi ammontano a 23.755. «L’Rt inè 0,71%. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è 22%. A meno che nonunin. Con il nuovo decreto saremo in», ha detto il governatore del, Luca, in conferenza stampa. E sul tema, ...

Advertising

TgrRaiVeneto : Tra le patologie che colpiscono di più l'universo femminile c'è il cancro al seno. A causa della pandemia si è regi… - TViweb : Post Edited: COVID VENETO – Ancora in calo i ricoveri, più di 1000 contagiati, 24 decessi - trararitipi : RT @Neoludica_Art: #Cultura #Culture #Italia #Venezia #Veneto #Arte #Art #Painting #Paintings #Musica #PITTURA VENETA DELL'#OTTOCENTO Una r… - IlBacodaSeta : Il dato Covid di oggi mercoledì 21 aprile per il Comune di Sona registra 10 positivi in più rispetto a ieri (86 cas… - BlasioNino : RT @MilanoFinanza: Confimprese-Ey: Veneto ed Emilia Romagna le più colpite dal calo dei consumi -