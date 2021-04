In Italia il vinile supera il cd dopo 30 anni (Di giovedì 22 aprile 2021) Nei primi tre mesi del 2021, secondo i dati Deloitte per FIMI, il vinile, per la prima volta dal 1991, è tornato a superare il cd in Italia. Nel primo trimestre, seppure di poco, il vinile, cresciuto del 121% rispetto allo stesso periodo del 2020, ha generato maggiori ricavi rispetto al CD, in calo del 6%. In un mercato dominato dallo streaming, con circa l?80% del fatturato, il vinile rappresenta oggi l?11 % delle vendite di musica nel Paese. Nel primo trimestre, complessivamente, il mercato Italiano è cresciuto del 18,8%. Ancora forte l’affermazione dei ricavi da abbonamenti ai servizi streaming, saliti del 37%. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 aprile 2021) Nei primi tre mesi del 2021, secondo i dati Deloitte per FIMI, il, per la prima volta dal 1991, è tornato are il cd in. Nel primo trimestre, seppure di poco, il, cresciuto del 121% rispetto allo stesso periodo del 2020, ha generato maggiori ricavi rispetto al CD, in calo del 6%. In un mercato dominato dallo streaming, con circa l?80% del fatturato, ilrappresenta oggi l?11 % delle vendite di musica nel Paese. Nel primo trimestre, complessivamente, il mercatono è cresciuto del 18,8%. Ancora forte l’affermazione dei ricavi da abbonamenti ai servizi streaming, saliti del 37%.

