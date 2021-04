In Germania vaccino Astrazeneca anche agli under60: 'Non vogliamo sprecare dosi'" (Di giovedì 22 aprile 2021) Astrazeneca anche agli under60 in tre regioni. E stop alle priorità per categorie. Nella Germania alle prese con una nuova impennata nei contagi di Covid - 19, velocizzare la campagna di vaccinazione ... Leggi su europa.today (Di giovedì 22 aprile 2021)in tre regioni. E stop alle priorità per categorie. Nellaalle prese con una nuova impennata nei contagi di Covid - 19, velocizzare la campagna di vaccinazione ...

Advertising

TgLa7 : La #Germania vuole #acquistare 30 milioni di dosi di #Sputnik, nel caso in cui il vaccino russo riceverà l'ok dall'Ema. - Ticinonline : Anche la #germania compra lo #sputnik V #covid #coronavirus #vaccino - myrtamerlino : Ieri in #Germania somministrate 738.000 dosi di #vaccino in un giorno. Settecentotrentottomila!!! Il resto sono chi… - Yogaolic : RT @TgLa7: La #Germania vuole #acquistare 30 milioni di dosi di #Sputnik, nel caso in cui il vaccino russo riceverà l'ok dall'Ema. - albertomarti : RT @TgLa7: La #Germania vuole #acquistare 30 milioni di dosi di #Sputnik, nel caso in cui il vaccino russo riceverà l'ok dall'Ema. -