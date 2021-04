In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Aprile: Sicuri di aprire? “Al Nord Italia i morti di covid sono il doppio della media Ue” (Di venerdì 23 aprile 2021) covid-19. La terza ondata Scuola e coprifuoco, le Regioni in rivolta: “Il governo viola i patti” Le misure. Presidenti contro la soglia al 70% in presenza. Salvini alza i toni: “Siamo al governo, ma basta chiusure” di Giacomo Salvini Separiamo le carriere di Marco Travaglio Tra tutte le critiche al suo video, la più grottesca è che Grillo abbia politicizzato il processo per stupro a suo figlio. Infatti dai 5Stelle non s’è levata una sola voce in sua difesa: due o tre hanno solidarizzato sul piano umano, qualcuno ha taciuto, tutti gli altri (Conte in primis) l’hanno criticato. Come dovrebbe Il nuovo Pnrr Piano Draghi: superbonus tagliato, imprese premiate Recovery plan. Poche differenze su cifre e impatto sul Pil. Ma c’è il fondone extra da 30 mld di micro-spese. Oggi primo Cdm, poi in aula di Salvatore Cannavò Roma. Berlusconi perde la causa contro il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021)-19. La terza ondata Scuola e coprifuoco, le Regioni in rivolta: “Il governo viola i patti” Le misure. Presidenti contro la soglia al 70% in presenza. Salvini alza i toni: “Siamo al governo, ma basta chiusure” di Giacomo Salvini Separiamo le carriere di Marco Travaglio Tra tutte le critiche al suo video, la più grottesca è che Grillo abbia politicizzato il processo per stupro a suo figlio. Infatti dai 5Stelle non s’è levata una sola voce in sua difesa: due o tre hanno solidarizzato sul piano umano, qualcuno ha taciuto, tutti gli altri (Conte in primis) l’hanno criticato. Come dovrebbe Il nuovo Pnrr Piano Draghi: superbonus tagliato, imprese premiate Recovery plan. Poche differenze su cifre e impatto sul Pil. Ma c’è il fondone extra da 30 mld di micro-spese. Oggi primo Cdm, poi in aula di Salvatore Cannavò Roma. Berlusconi perde la causa contro il ...

