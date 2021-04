Il vinile mette la freccia: sorpasso al cd nelle vendite in Italia dopo 30 anni (Di giovedì 22 aprile 2021) Nei primi tre mesi del 2021, secondo i dati Deloitte per FIMI, il vinile è tornato a superare il cd in Italia per la prima volta dal 1991 . Nel primo trimestre, infatti, il vinile è cresciuto del 121% ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 aprile 2021) Nei primi tre mesi del 2021, secondo i dati Deloitte per FIMI, ilè tornato a superare il cd inper la prima volta dal 1991 . Nel primo trimestre, infatti, ilè cresciuto del 121% ...

Ultime Notizie dalla rete : vinile mette Il vinile mette la freccia: sorpasso al cd nelle vendite in Italia dopo 30 anni Nei primi tre mesi del 2021, secondo i dati Deloitte per FIMI, il vinile è tornato a superare il cd in Italia per la prima volta dal 1991 . Nel primo trimestre, infatti, il vinile è cresciuto del 121% rispetto allo stesso periodo del 2020 generando maggiori ricavi rispetto al cd, che segna invece un calo del 6%. In un mercato dominato dallo streaming, che copre ormai ...

