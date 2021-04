Il video di Grillo mette KO il MoVimeto5Stelle

(Di giovedì 22 aprile 2021) di Redazione. Ildi Beppe, in difesa del figlio accusato di stupro, ha scatenato, come era facilmente prevedibile, una marea di polemiche dando libero...

Poi- con ilin difesa del figlio accusato di stupro - si è esposto alle prese di distanza dei suoi parlamentari finendo per auto - isolarsi, proprio nel momento in cui il Movimento si ..."Mi ha gelato sentirla dire che porterà ildiin Tribunale, lasciando intendere che il comportamento del papà ricadrà sul figlio. Cosa vuole fare, il processo alla famiglia? ...La Lega chiede le dimissioni della sottosegretaria alla Giustizia pentastellata. Il ministro Cartabia richiama a maggior “riserbo istituzionale” sulle inchiese in corso ...In una intervista al Corriere della Sera di oggi, giovedì 22 aprile, Macina ha avanzato l’ipotesi che Bongiorno abbia mostrato al leader del suo partito, Matteo Salvini, il video che immortala la pres ...