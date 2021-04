Il trailer di Modok | nuova dissacrante serie animata Marvel

Leggi su wired

(Di giovedì 22 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=oSEWdhHBlYU Continua a espandersi l’orizzonte seriale dei personaggi dei fumettie questa volta tocca a un villain bizzarro e, forse, non così conosciuto: stiamo parlando di, o meglio M.O.D.O.K., sigla che sta per Mental Organism Designed Only for Killing (Organismo mentale disegnato solo per uccidere). Sarà lui il protagonista dellaproduzionedell’americana Hulu, che arriverà anche da noi sul canale Star di Disney+ a partire dal 21 maggio. In queste ore è stato diffuso il primoufficiale che ci dà subito l’idea del tono irriverente e ironico, con il protagonista impegnato a combattere i supereroi di giorno e di sera invece alle prese con privatissime complicazioni famigliari. Comparso per la prima volta nel 1967, ...