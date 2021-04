Il tema Superleague "ritornerà ancora", dice Andrea Locatelli. "Ma questo goffo tentativo sarà un boomerang" (Di giovedì 22 aprile 2021) “Hanno agito nel modo migliore per riuscire a far fallire il progetto”. Andrea Locatelli non è stupito. Più di vent’anni fa lui, Marco Bogarelli e Rodolfo Hect, tre pionieri dell’intermediazione dei diritti televisivi nello sport in Italia, lanciarono, con la loro Media Partners, la prima concreta proposta di Superlega. A questo punto – visti gli esiti disastrosi del progetto Agnelli-Pérez – la più longeva. La loro proposta, organizzata insieme ad alcuni importanti club, fu protoccolata all’indirizzo di Karel Van Miert, socialista belga allora commissario europeo alla Concorrenza, con il suggestivo nome di “Progetto Gandalf”. E subito iniziò il dibattito. Durò diversi mesi e l’esito fu rilevantissimo: per scongiurare la nascita della nuova competizione la Uefa decise di rivisitare completamente la Champions League concedendo l’accesso ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 aprile 2021) “Hanno agito nel modo migliore per riuscire a far fallire il progetto”.non è stupito. Più di vent’anni fa lui, Marco Bogarelli e Rodolfo Hect, tre pionieri dell’intermediazione dei diritti televisivi nello sport in Italia, lanciarono, con la loro Media Partners, la prima concreta proposta di Superlega. Apunto – visti gli esiti disastrosi del progetto Agnelli-Pérez – la più longeva. La loro proposta, organizzata insieme ad alcuni importanti club, fu protoccolata all’indirizzo di Karel Van Miert, socialista belga allora commissario europeo alla Concorrenza, con il suggestivo nome di “Progetto Gandalf”. E subito iniziò il dibattito. Durò diversi mesi e l’esito fu rilevantissimo: per scongiurare la nascita della nuova competizione la Uefa decise di rivisitare completamente la Champions League concedendo l’accesso ...

Advertising

mauroberruto : Qualche riflessione più articolata sul tema #SuperLeague #calcio #UEFA #sport @pdnetwork @EnricoLetta - steprincipino8 : Il signore in mezzo @massimozampini impeccabile come sempre sul tema della #SuperLeague #pressing - dricci73 : Spiace dirlo, ma piuttosto inquietante il dopogara @SkySport per approssimazione sul tema #SuperLeague #SuperLega - fede_spi : Perfetto #Conte sul tema #SuperLeague - ilvarsport : ??EDIZIONE STRAORDINARIA?? Oggi grande chiacchierata sul tema del momento. Chi è pro e chi è contro. Registrazione… -