Il Rosario per la fine della pandemia? Il teologo di Repubblica boccia il Papa: imbarazzante… (Di giovedì 22 aprile 2021) Recitare il Rosario per chiedere la fine della pandemia. L’intero mese di maggio – ne dà notizia Avvenire – sarà dedicato a una “maratona” di preghiera, con la recita del Rosario, per invocare la fine del flagello del Covid. L’iniziativa, voluta da Papa Francesco, coinvolgerà trenta santuari nel mondo. Trenta santuari rappresentativi, sparsi in tutto il mondo, guideranno la preghiera mariana, che verrà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Santa Sede alle ore 18 ogni giorno. Papa Francesco aprirà la preghiera il 1° maggio e la concluderà il 31 maggio. Con la preghiera si chiede a Dio la salvezza Da sempre la preghiera è un atto con il quale si chiede a Dio protezione e aiuto in momenti di difficoltà. Con lo stesso stato ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 aprile 2021) Recitare ilper chiedere la. L’intero mese di maggio – ne dà notizia Avvenire – sarà dedicato a una “maratona” di preghiera, con la recita del, per invocare ladel flagello del Covid. L’iniziativa, voluta daFrancesco, coinvolgerà trenta santuari nel mondo. Trenta santuari rappresentativi, sparsi in tutto il mondo, guideranno la preghiera mariana, che verrà trasmessa in diretta sui canali ufficialiSanta Sede alle ore 18 ogni giorno.Francesco aprirà la preghiera il 1° maggio e la concluderà il 31 maggio. Con la preghiera si chiede a Dio la salvezza Da sempre la preghiera è un atto con il quale si chiede a Dio protezione e aiuto in momenti di difficoltà. Con lo stesso stato ...

Advertising

Avvenire_Nei : Pandemia. Il 1° maggio il Papa apre un mese di rosario per superare il Covid - ajwehrsj : RT @ParoleCristiane: A maggio, trenta santuari di tutto il mondo guideranno la recita quotidiana del rosario in una maratona di preghiera p… - SoniaFurfaro : RT @ParoleCristiane: A maggio, trenta santuari di tutto il mondo guideranno la recita quotidiana del rosario in una maratona di preghiera p… - Rosario_Cal : @MatteoRichetti Se lei avesse preso una laurea, anche al CEPU, avrebbe potuto partecipare alla selezione per naviga… - dalmatamtam : @CrimiRosario @tritacibo rosario prezzemolo per gli amici il gufo tanto lo so che hai riso -