Il romanzo dell'Agnelli sbagliato (Di giovedì 22 aprile 2021) Questa calcistica agnellesca è una storia massimamente balzachiana, in cui chi ha il nome non ha il ruolo, e viceversa. La storia che è riuscita a mettere d’accordo tutti, squadre e tifosi e governi, Macron e Draghi e l’uomo della strada contro Andrea Agnelli e il suo progetto imperiale della Superlega rimarrà come una delle più pazze di questa già strana epoca covidica. Chissà cosa farà adesso l’Agnelli col nome giusto ma sempre al posto sbagliato, mentre il titolo della squadra di famiglia crolla e gli equilibri, nella famiglia medesima, traballano ancor di più. Ma ecco il romanzo: AA è nato il 6 dicembre 1975 a Torino: figlio di Umberto, fratello più piccolo dell’Avvocato, e di Allegra Caracciolo di Castagneto, cugina prima ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 aprile 2021) Questa calcistica agnellesca è una storia massimamente balzachiana, in cui chi ha il nome non ha il ruolo, e viceversa. La storia che è riuscita a mettere d’accordo tutti, squadre e tifosi e governi, Macron e Draghi e l’uomoa strada contro Andreae il suo progetto imperialea Superlega rimarrà come unae più pazze di questa già strana epoca covidica. Chissà cosa farà adesso l’col nome giusto ma sempre al posto, mentre il titoloa squadra di famiglia crolla e gli equilibri, nella famiglia medesima, traballano ancor di più. Ma ecco il: AA è nato il 6 dicembre 1975 a Torino: figlio di Umberto, fratello più piccolo’Avvocato, e di Allegra Caracciolo di Castagneto, cugina prima ...

Advertising

oss_romano : 'Martina Merletti costruisce un romanzo tenue e deciso, (...) capace di declinare le tante forme che può assumere… - MicBuonomo : RT @club_dante: Vorrei segnalarvi questo magnifico e incalzante libro di @jvolpi, 'Un romanzo messicano' @libribompiani. Un romanzo non fic… - DosFirenze : RT @club_dante: Vorrei segnalarvi questo magnifico e incalzante libro di @jvolpi, 'Un romanzo messicano' @libribompiani. Un romanzo non fic… - mariarojas_88 : RT @club_dante: Vorrei segnalarvi questo magnifico e incalzante libro di @jvolpi, 'Un romanzo messicano' @libribompiani. Un romanzo non fic… - colossale : RT @club_dante: Vorrei segnalarvi questo magnifico e incalzante libro di @jvolpi, 'Un romanzo messicano' @libribompiani. Un romanzo non fic… -

Ultime Notizie dalla rete : romanzo dell Nabokov: Tolstoj sì, Dostoevskij no ... godeva di un certo apprezzamento negli ambienti dell'emigrazione russa, da cui Nabokov proveniva, ... Nabokov commenta accuratamente i numerosi stralci che cita dal romanzo, traccia parallelismi con ...

Alberto Matano riceve una dedica da un'attrice famosa: "Al tuo universo?" ... nel quale si vede proprio il libro dell'attrice con una dedica scritta a mano per lui. Alberto Matano e la dedica scritta sul romanzo di Rocío Muñoz Morales: "A te e al tuo immenso universo ...

Il romanzo dell'Agnelli sbagliato Il Foglio Il romanzo dell'Agnelli sbagliato Cuore, dinastia, rimbrotti, sentimenti e risentimenti. Il disastro Superlega nasconde una storia massimamente balzachiana fatta di poteri, invidie, gelosie e una frase eterna: don’t forget you are an ...

La paura super-arma di qualunque manipolazione: le tattiche di Goebbels e il rischio che si ripetano anche oggi Qualche anno fa, non solo in Germania, ha destato enorme scalpore l’uscita di “Lui è tornato”, il romanzo paradossale del giornalista Timur Vermes. L’idea da cui nasce il plot è semplice e geniale: la ...

... godeva di un certo apprezzamento negli ambienti'emigrazione russa, da cui Nabokov proveniva, ... Nabokov commenta accuratamente i numerosi stralci che cita dal, traccia parallelismi con ...... nel quale si vede proprio il libro'attrice con una dedica scritta a mano per lui. Alberto Matano e la dedica scritta suldi Rocío Muñoz Morales: "A te e al tuo immenso universo ...Cuore, dinastia, rimbrotti, sentimenti e risentimenti. Il disastro Superlega nasconde una storia massimamente balzachiana fatta di poteri, invidie, gelosie e una frase eterna: don’t forget you are an ...Qualche anno fa, non solo in Germania, ha destato enorme scalpore l’uscita di “Lui è tornato”, il romanzo paradossale del giornalista Timur Vermes. L’idea da cui nasce il plot è semplice e geniale: la ...