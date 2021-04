Il ritorno di Roberto De Simone: diretta su Rai 5 per il debutto, il 30 aprile nel teatro di Forcella, di Trianon Opera (Di giovedì 22 aprile 2021) “Trianon Opera – tra pupi, sceneggiata e Belcanto” è il titolo del nuovo spettacolo di Roberto De Simone. Prodotta dal teatro Trianon Viviani di Napoli, nel quartiere di Forcella, in collaborazione con Scabec e fondazione Campania dei Festival – Campania teatro festival, l’Opera sarà trasmessa su Rai 5 il 30 aprile alle 18, nell’ambito della programmazione operistica della settimana a lui dedicata da Rai Cultura, dal 26 aprile. Questo lavoro segna il ritorno del maestro napoletano nel teatro diretto artisticamente da Marisa Laurito, che aveva reinaugurato nel dicembre 2002 con la riscrittura melodrammatica di ‘Eden teatro’ di Raffaele Viviani. De ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 aprile 2021) “– tra pupi, sceneggiata e Belcanto” è il titolo del nuovo spettacolo diDe. Prodotta dalViviani di Napoli, nel quartiere di, in collaborazione con Scabec e fondazione Campania dei Festival – Campaniafestival, l’sarà trasmessa su Rai 5 il 30alle 18, nell’ambito della programmazione operistica della settimana a lui dedicata da Rai Cultura, dal 26. Questo lavoro segna ildel maestro napoletano neldiretto artisticamente da Marisa Laurito, che aveva reinaugurato nel dicembre 2002 con la riscrittura melodrammatica di ‘Eden’ di Raffaele Viviani. De ...

