Il rider sfregiato: "Mi ha chiamato solo Salvini. La sinistra? In silenzio" (Di giovedì 22 aprile 2021) Parla Michele Dal Forno, il rider vicentino pugnalato in faccia da un minorenne: "Non mi sento un eroe, ho solo cercato di difendere una ragazza" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 aprile 2021) Parla Michele Dal Forno, ilvicentino pugnalato in faccia da un minorenne: "Non mi sento un eroe, hocercato di difendere una ragazza"

Advertising

SkyTG24 : Ha visto una ragazza in difficoltà, è intervenuto per aiutarla ed è stato sfregiato al volto, ma dice 'Lo rifarei',… - repubblica : Il rider aggredito a Verona: “Ho difeso una ragazza e mi hanno sfregiato. Ma lo rifarei subito” - LegaSalvini : IL RIDER SFREGIATO: 'MI HA CHIAMATO SOLO #SALVINI. LA SINISTRA? IN SILENZIO' - babyspettri : RT @LegaSalvini: IL RIDER SFREGIATO: 'MI HA CHIAMATO SOLO #SALVINI. LA SINISTRA? IN SILENZIO' - frank9you : RT @LegaSalvini: IL RIDER SFREGIATO: 'MI HA CHIAMATO SOLO #SALVINI. LA SINISTRA? IN SILENZIO' -