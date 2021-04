Il Recovery Plan in 36 azioni. Ecco il piano

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 22 aprile 2021) Procedure semplificate per le rinnovabili, ma anche la scuola 4.0 con aule cablate. E poi la rigenerazione urbana per i Comuni sopra 15mila abitanti. Ancora un pacchetto salute calibrato sulla “casa come primo luogo di cura”. Ma anche un nuovo impulso alla digitalizzazione della Pubblica amministrazione e alla banda ultralarga “in tutto il Paese”. Sono in tutto 36 leprincipali che il Governo punta a mettere in campo con il. Tutto messo nero su bianco in un documento del ministero dell’Economia, di cui Huffpost è in possesso, e che sarà presentato al Consiglio dei ministri in programma domani a palazzo Chigi. Gli obiettivi delDraghi: riparare i danni della pandemia e affrontare le debolezze strutturali. Produttività e lavoro donne tra le prioritànazionale di ripresa e resilienza-Pnrr ...