Il Recovery plan approderà domani in Consiglio dei ministri. Draghi: “All’Italia il 10% del piano europeo. Circa 70 miliardi per investimenti in infrastrutture green, economia circolare e mobilità sostenibile” (Di giovedì 22 aprile 2021) “In Europa abbiamo lanciato un piano da 750 miliardi di euro, chiamato Next Generation Ue. Uno degli obiettivi del piano è supportare la transizione ambientale in Europa. Il 10% del piano europeo, Circa 70 miliardi di euro, andrà in investimenti in infrastrutture green, economia circolare e mobilità sostenibile solo in Italia”. E’ quanto ha detto il premier, Mario Draghi, a proposito del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che approderà domani in Consiglio dei ministri. Il Recovery plan, secondo la road map ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 aprile 2021) “In Europa abbiamo lanciato unda 750di euro, chiamato Next Generation Ue. Uno degli obiettivi delè supportare la transizione ambientale in Europa. Il 10% del70di euro, andrà ininsolo in Italia”. E’ quanto ha detto il premier, Mario, a proposito delnazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) cheindei. Il, secondo la road map ...

Advertising

fattoquotidiano : Fassina: “Salvini sente fiato della Meloni sul collo. Se continua così, esce da maggioranza. Recovery Plan? Quasi i… - fattoquotidiano : RECOVERY PLAN Il Portogallo è il primo Stato a presentare il suo piano - marattin : Sono stato ospite a Sky Economia: il coprifuoco, il Recovery Plan, il debito e la riforma fiscale. Buon ascolto! - soniabetz1 : RT @GiovaQuez: Nel Recovery Plan del Governo Draghi si profila un taglio di 1,2 miliardi delle risorse per la Mission Salute rispetto alla… - sissiisissi2 : RT @arjiannaterni: @raffaellapaita @ItaliaViva Recovery Plan significa programmazione per il futuro. Non sperpero siccome le risorse ci so… -