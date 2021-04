Il Recovery plan al rush finale (Di giovedì 22 aprile 2021) Si parte col piano portoghese e cominciamo a capire qual è la reale portata del grande piano europeo per la ripresa. Interessante notare come sia stato possibile mantenere le diverse declinazioni dei progetti nei vari stati. In questo proprio il caso del Portogallo ci aiuta. Mentre sul Sole 24 Ore di oggi si notava come il piano italiano sia ben più orientato alle opere pubbliche e all’edilizia di quello tedesco. Questa forma di adattamento alle diverse realtà nazionali è un punto di forza di Next Generation Eu e lo diventerà ancora di più se si riuscisse ad avere la capacità di imparare dalle esperienze altrui. In ogni caso per l’Italia siamo al passaggio finale e, ancora una volta, da Palazzo Chigi confermano la presentazione del piano nei tempi previsti. La soluzione al problema delle regole per la guida e il coordinamento dei progetti è basata sull’equilibrio tra ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 aprile 2021) Si parte col piano portoghese e cominciamo a capire qual è la reale portata del grande piano europeo per la ripresa. Interessante notare come sia stato possibile mantenere le diverse declinazioni dei progetti nei vari stati. In questo proprio il caso del Portogallo ci aiuta. Mentre sul Sole 24 Ore di oggi si notava come il piano italiano sia ben più orientato alle opere pubbliche e all’edilizia di quello tedesco. Questa forma di adattamento alle diverse realtà nazionali è un punto di forza di Next Generation Eu e lo diventerà ancora di più se si riuscisse ad avere la capacità di imparare dalle esperienze altrui. In ogni caso per l’Italia siamo al passaggioe, ancora una volta, da Palazzo Chigi confermano la presentazione del piano nei tempi previsti. La soluzione al problema delle regole per la guida e il coordinamento dei progetti è basata sull’equilibrio tra ...

