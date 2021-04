Il recepimento della Direttiva PIF e l'introduzione del delitto di contrabbando nel D.Lgs. 231/01: nuove aree di rischio e presidi da adottare (Di giovedì 22 aprile 2021) (Milano 22 aprile 2021) - Ciclo di Incontri ex D. Lgs. n. 231/01 Quarto Appuntamento, Martedì 4 Maggio 2021, ore 16.00 – 19.00 Milano, 21 aprile 2021 - Il Centro Studi Borgogna torna ad occuparsi della Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D. Lgs. n. 231/01 – martedì 4 maggio, dalle ore 16.00 alle 19.00 ? con il quarto appuntamento del Ciclo di Incontri che si articolerà in nove eventi calendarizzati nell'arco dell'intero anno e rivolti ad avvocati e professionisti nel settore legale. L'evento avrà inizio con i saluti di Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista e Presidente del Centro Studi Borgogna) e sarà moderato da Lorenzo Allegrucci (Avvocato, OdV Class Editori, Membro Comitato Scientifico CSB). Parteciperanno, in qualità di Relatori: Roberta de Robertis (Direttore della Direzione Dogane Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), Roberto Fanelli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) (Milano 22 aprile 2021) - Ciclo di Incontri ex D. Lgs. n. 231/01 Quarto Appuntamento, Martedì 4 Maggio 2021, ore 16.00 – 19.00 Milano, 21 aprile 2021 - Il Centro Studi Borgogna torna ad occuparsiResponsabilità Amministrativa degli Enti ex D. Lgs. n. 231/01 – martedì 4 maggio, dalle ore 16.00 alle 19.00 ? con il quarto appuntamento del Ciclo di Incontri che si articolerà in nove eventi calendarizzati nell'arco dell'intero anno e rivolti ad avvocati e professionisti nel settore legale. L'evento avrà inizio con i saluti di Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista e Presidente del Centro Studi Borgogna) e sarà moderato da Lorenzo Allegrucci (Avvocato, OdV Class Editori, Membro Comitato Scientifico CSB). Parteciperanno, in qualità di Relatori: Roberta de Robertis (DirettoreDirezione Dogane Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), Roberto Fanelli ...

