Il principe Harry «ha incontrato la regina almeno due volte prima di tornare in California» (Di giovedì 22 aprile 2021) Il principe Harry «ha incontrato la nonna regina Elisabetta II, in privato, almeno due volte prima di ripartire per gli Stati Uniti». Lo ha rivelato a Bazaar.com Omid Scoobie, amico di Meghan Markle nonché coautore di Finding Freedom, la biografia sui Sussex. Le dichiarazioni di Scoobie sembrano voler allontanare l’idea che Harry si sia comportato da nipote gelido e distante. Tutti pensavano che il secondogenito di Carlo e Diana, arrivato al Londra il 12 aprile per i funerali di nonno Filippo, si sarebbe trattenuto almeno fino a mercoledì 21 aprile, giorno in cui la sovrana ha compiuto 95 anni. Il compleanno più triste di sempre, il primo senza il marito. Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 aprile 2021) Il principe Harry «ha incontrato la nonna regina Elisabetta II, in privato, almeno due volte prima di ripartire per gli Stati Uniti». Lo ha rivelato a Bazaar.com Omid Scoobie, amico di Meghan Markle nonché coautore di Finding Freedom, la biografia sui Sussex. Le dichiarazioni di Scoobie sembrano voler allontanare l’idea che Harry si sia comportato da nipote gelido e distante. Tutti pensavano che il secondogenito di Carlo e Diana, arrivato al Londra il 12 aprile per i funerali di nonno Filippo, si sarebbe trattenuto almeno fino a mercoledì 21 aprile, giorno in cui la sovrana ha compiuto 95 anni. Il compleanno più triste di sempre, il primo senza il marito.

