Il populismo storico contro i valori fondativi dell’antifascismo (Di giovedì 22 aprile 2021) Il 76° anniversario della Liberazione dal nazifascismo cade, nel secondo anno di pandemia, nel cuore di una crisi sistemica globale e nella prospettiva di una riforma strutturale non rinviabile delle relazioni economico-sociali, dell’approccio alla questione ambientale e della promozione dei diritti politici e civili di cui l’Europa dovrebbe essere epicentro internazionale. Antifascismo e Resistenza rappresentano i perni dell’identità europea perché sono stati e rimangono un’esperienza comune sia rispetto al lascito memoriale sui popoli del continente sia perché costituiscono un campo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 22 aprile 2021) Il 76° anniversario della Liberazione dal nazifascismo cade, nel secondo anno di pandemia, nel cuore di una crisi sistemica globale e nella prospettiva di una riforma strutturale non rinviabile delle relazioni economico-sociali, dell’approccio alla questione ambientale e della promozione dei diritti politici e civili di cui l’Europa dovrebbe essere epicentro internazionale. Antifascismo e Resistenza rappresentano i perni dell’identità europea perché sono stati e rimangono un’esperienza comune sia rispetto al lascito memoriale sui popoli del continente sia perché costituiscono un campo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

mariotoscana196 : @Blinky74 @giorgiogus1 Questa caduta fu dovuta al contesto storico.. Al l'ondata di populismo e sovranismo che cara… - giorgiogus1 : @mariotoscana196 @Blinky74 Anche il massimo storico (41%) coincise temporalmente con il massimo storico del populismo italico e mondiale - mariotoscana196 : RT @mariotoscana196: @Blinky74 Sinceramente a chi mastica di politica non sfugge che quel minimo storico ha coinciso con il massimo storico… - mariotoscana196 : @Blinky74 Sinceramente a chi mastica di politica non sfugge che quel minimo storico ha coinciso con il massimo stor… - fujiappletv : @albertobisin @FPanunzi @OGiannino @lavoceinfo A me pare siano state presentate analisi approssimative, tirando in… -