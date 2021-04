Il pd Romano e il figlio morto a 24 anni: «Da due mesi non riesco a seppellirlo». Raggi: caos cimiteri ingiustificabile (Di giovedì 22 aprile 2021) caos cimiteri a Roma, lo sfogo del parlamentare pd: «Il mio ragazzo è morto a 24 anni, le ceneri sono accatastate assieme ad altre decine di urne: uno strazio nello strazio. È un dramma di centinaia di famiglie. La sindaca: quanto accaduto è ingiustificabile Leggi su corriere (Di giovedì 22 aprile 2021)a Roma, lo sfogo del parlamentare pd: «Il mio ragazzo èa 24, le ceneri sono accatastate assieme ad altre decine di urne: uno strazio nello strazio. È un dramma di centinaia di famiglie. La sindaca: quanto accaduto è

Advertising

Rinaldi_euro : Tutta la solidarietà e la vicinanza possibile perché al dolore per la perdita di un figlio non vi sono divisioni! i… - repubblica : ?? Scandalo cimiteri a Roma, Andrea Romano (Pd): 'Raggi vergognati, da due mesi non riesco a seppellire mio figlio' - repubblica : Roma scandalo cimiteri, il dramma di Andrea Romano (Pd): 'Raggi vergognati, da due mesi non riesco a seppellire mio… - TovarishM5S : RT @allenatorebis: @primaopoitorna @spinax64 Mio suocero fu cremato come il figlio di #Romano, 8 anni fa e per seppellire le ceneri nella… - KZeneise : RT @tranellio: Andrea Romano denuncia un ritardo per la tumulazione di suo figlio e il #Tg5mafiaset lo rilancia. Ma il giovane figlio della… -