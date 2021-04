Il Passioni Festival torna per la Liberazione | prima nazionale del libro Muoio per te

(Di giovedì 22 aprile 2021)l'Arezzoe lo fa per un significativo appuntamento sabato 24 aprile alle 21. Un evento online in attesa di poter organizzare di nuovo serate in presenza. Alla vigilia della ...

Torna l'Arezzo Passioni Festival e lo fa per un significativo appuntamento sabato 24 aprile alle 21. Un evento online in attesa di poter organizzare di nuovo serate in presenza. Alla vigilia della Festa di Liberazione sarà presentato il libro di Filippo Boni, sul massacro nazista di Cavriglia in cui persero la vita 192 persone. Appuntamento sulla pagina Facebook "Arezzo Passioni Festival". Con l'esperienza alle spalle dell'edizione digitale di TrameXtra e nel tentativo di adattarsi ulteriormente alle trasformazioni e a ritmi sempre diversi, si prevede un'edizione più snella.