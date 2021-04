Il paradiso delle signore 5 | anticipazioni | Marta tra le braccia di Dante | Vittorio li vede!

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 22 aprile 2021) Solo a inizio stagione sarebbe stato difficilissimo da credere: la “coppia d’oro” de Ilè ormai in una crisi sempre più evidente sul cui esito sono ormai tanti i dubbi degli aficionados della fiction daily: ce la faranno(Alessandro Tersigni) e(Gloria Radulescu) a tornare insieme? Leggi anche: IL5,di venerdi 23 aprile 2021 Diversi fan della trasmissione si stanno chiedendo in questi giorni come si chiuderanno le tante storie che si stanno svolgendo in questo periodo, tenuto conto che tra circa un mese l’annata delterminerà. Ed è soprattutto il triangolo tra la Guarnieri, il ragionier Conti eRomagnoli (Luca ...