Il padre della sposa: Adria Arjona protagonista del remake della commedia (Di giovedì 22 aprile 2021) Sarà l'attrice Adria Arjona a interpretare la giovane che deve sposarsi nel nuovo remake della commedia Il padre della sposa. Il remake della commedia Il padre della sposa ha trovato la sua protagonista: Adria Arjona affiancherà infatti Andy Garcia nel nuovo progetto prodotto da Warner Bros e Plan B. Al centro della trama ci sarà una famiglia cubano-americana e alla regia del film sarà impegnato Gaz Alazraki. La sceneggiatura della nuova versione degli ...

