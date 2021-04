Il “nuovo” Recovery plan del governo Draghi, 190 miliardi dall’Ue e 30 dal deficit per 135 investimenti e 7 riforme (Di giovedì 22 aprile 2021) Ormai ci siamo, domani il piano nazionale di ripresa e resilienza sarà sul tavolo di palazzo Chigi per l’approvazione ed entro fine mese dovrà essere inviato a Bruxelles. Le nuove bozze indicano interventi che valgono in tutto 220 miliardi di euro. Di questi 190 arrivano dall’Ue (120 miliardi di prestiti e 70 di trasferimenti) e altri 30 miliardi sono finanziati attraverso deficit . Queste ultime sono quindi risorse nazionali, più flessibili nell’impiego poiché non hanno gli stessi vincoli di destinazione, tempi e scadenze di quelli europei. Ci sono poi un’altra quindicina di miliardi tra programma React Ue (13,5 mld) e Just transition fund (1,5) che alzano la “potenza di fuoco” a disposizione di palazzo Chigi per spingere la ripesa fino a quasi 240 miliardi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Ormai ci siamo, domani il piano nazionale di ripresa e resilienza sarà sul tavolo di palazzo Chigi per l’approvazione ed entro fine mese dovrà essere inviato a Bruxelles. Le nuove bozze indicano interventi che valgono in tutto 220di euro. Di questi 190 arrivano(120di prestiti e 70 di trasferimenti) e altri 30sono finanziati attraverso. Queste ultime sono quindi risorse nazionali, più flessibili nell’impiego poiché non hanno gli stessi vincoli di destinazione, tempi e scadenze di quelli europei. Ci sono poi un’altra quindicina ditra programma React Ue (13,5 mld) e Just transition fund (1,5) che alzano la “potenza di fuoco” a disposizione di palazzo Chigi per spingere la ripesa fino a quasi 240di ...

