Il nuovo decreto di Draghi sulle riaperture e le 13 regioni in zona gialla da lunedì 26 aprile (Di giovedì 22 aprile 2021) Il nuovo decreto di Draghi sulle riaperture dal 26 aprile fa tornare la zona gialla e 13 tra regioni e province autonome aspirano a entrarci da lunedì prossimo. Stando ai dati attuali, sono undici – Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Veneto – oltre alle province di Trento e Bolzano a puntare alla zona gialla. Perché hanno un Rt nel valore inferiore sotto l'1 e un rischio basso o moderato, compatibile con uno 'scenario 1'. In zona arancione resterebbero invece Calabria, Sicilia, Basilicata, Campania e Toscana, che hanno un Rt vicino a 1 e un'incidenza sopra 200. Niente da fare per Puglia, ... Leggi su lanotiziagiornale

