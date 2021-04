Il mondo dello sport chiede aiuto, anche a Caserta il flash-mob #LoSportMeritaRispetto (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti#LosportMeritaRispetto, è il grido che atleti e gestori di attività sportive affiliate Asi (Associazioni sportive e Sociali Italiane) hanno alzato ieri in occasione di tre flash-mob tenutisi in provincia e volti a sottolineare la situazione emergenziale in cui lo sport vige, senza chiare linee che ne definiscano la ripresa, in tutta Italia. «Abbiamo, finora, tristemente collezionato solo promesse ­– dichiara Nicola Scaringi, presidente regionale Asi – ma nessuna certezza. Ci sono palestre ed altre attività sportive che, dopo la chiusura dell’8 marzo 2020, non hanno più alzato i battenti e non sanno come potranno farlo in vista della possibilità prevista dal Governo il prossimo 1 giugno. Se da un lato i centri sportivi hanno avviato le proprie ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti#LoMeritaRispetto, è il grido che atleti e gestori di attivitàive affiliate Asi (Associazioniive e Sociali Italiane) hanno alzato ieri in occasione di tre-mob tenutisi in provincia e volti a sottolineare la situazione emergenziale in cui lovige, senza chiare linee che ne definiscano la ripresa, in tutta Italia. «Abbiamo, finora, tristemente collezionato solo promesse ­– dichiara Nicola Scaringi, presidente regionale Asi – ma nessuna certezza. Ci sono palestre ed altre attivitàive che, dopo la chiusura dell’8 marzo 2020, non hanno più alzato i battenti e non sanno come potranno farlo in vista della possibilità prevista dal Governo il prossimo 1 giugno. Se da un lato i centriivi hanno avviato le proprie ...

