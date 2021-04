Il ministro Giancarlo Giorgetti non ha ricevuto il lavoratore licenziato da Arcelor Mittal | “torneremo il 28 aprile” annuncia Usb Al sit-in di Roma per l' operaio tarantino Riccardo Cristello hanno partecipato fra gli altri Simona Izzo e Ricky Tognazzi

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 22 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato Usb: Sono partiti in nottata un centinaio di lavoratori dello stabilimentoa sostegno del sit in organizzato da Usb Taranto per la vertenza di, ancora irrisolta. La manifestazione sotto il Mise non ha portato ai risultati sperati: ilnon ha incontrato la delegazione Usb. Da qui la decisione del sindacato di unire la propria protesta, rendendola più corposa, a quella già fissata per i lavoratori di Alitalia il 28prossimo. “L’assenza di risposte da parte delè la dimostrazione del fatto che la politica non risponde più ai bisogni della comunità, ma asseconda gli interessi delle multinazionali che in Italia, e ...