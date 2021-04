Il Milan e l' indizio social per il rinnovo di Ibrahimovic

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Milan indizio

L'social delpoi lascia pochi dubbi: "What'Z happening?" , si legge sul profilo Twitter del club, con la Z di Zlatan in bella mostra.... ma nel sito della Superlega europea a cui hanno aderito Inter,e Juventus spunta il ... ma un precisoche i due club calcistici milanesi torneranno in pressing sul Comune per realizzare ...Atteso in serata il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Il centravanti svedese nelle prossime ore dovrebbe rendere infatti ufficiale il nuovo accordo, che sarà valido per ...Su Twitter il post del club lascia pochi dubbi: già in serata potrebbe arrivare l'ufficialità del prolungamento di Ibra. Scopri i dettagli ...