Il medico di ancona che inoculava soluzione fisiologica invece del vaccino

(Di giovedì 22 aprile 2021) AGI Undi base diè indagato dalla procura della repubblica per i reati di falso ideologico e lesioni personali: da quanto si è appreso dalla questura dorica, che sta conducendo le indagini, tre pazienti avrebbero parlato riferito di un comportamento anomalo “del professionista nel rilasciare la prevista documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione, nonché un susseguirsi di inesattezze sul tipo diinoculato e le date del relativo richiamo”. Lo studio dell'indagato è stato perquisito e, da quanto sarebbe emerso da una prima disamina della documentazione e dalle testimonianze, ildi base, in possesso delPfizer fornito dall'Asur Marche, avrebbe somministrato semplice“a numerosi pazienti” ...

Ildiche inoculava soluzione fisiologica invece del ...Undi base di Falconara Marittima () avrebbe somministrato soluzione fisiologica invece del vaccino anti - Covid Pfizer che aveva in dotazione ad almeno una trentina di ignari ...Erano convinti di aver ricevuto il vaccino anti Covid Pfizer quando invece gli era stata somministrata della semplice soluzione fisiologica. Potrebbero essere circa 30 i casi di pazienti vittime ...Sul caso indaga la Squadra Mobile di Ancona, coordinata dalla Procura, per le accuse di falso ideologico e lesioni commessi da pubblico ufficiale. Perquisito lo studio del medico per acquisire ...