Il latitante Antonino Calì catturato a Milano: chi è il 'narcos' che faceva affari con camorra e Casamonica (Di giovedì 22 aprile 2021) Un noto narcotrafficante vicino ad organizzazioni di stampo mafioso, Antonino Calì , latitante e su cui pende una condanna a 29 anni e 8 mesi di carcere, è stato arrestato ieri mattina a Milano ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 aprile 2021) Un noto narcotrafficante vicino ad organizzazioni di stampo mafioso,e su cui pende una condanna a 29 anni e 8 mesi di carcere, è stato arrestato ieri mattina a...

Advertising

poliziadistato : Milano: arrestato dai poliziotti della #SquadraMobile @QuesturaDiRoma in collaborazione con quelli della… - Serenel73 : RT @poliziadistato: Milano: arrestato dai poliziotti della #SquadraMobile @QuesturaDiRoma in collaborazione con quelli della @Questura_MI i… - magdulka64 : RT @poliziadistato: Milano: arrestato dai poliziotti della #SquadraMobile @QuesturaDiRoma in collaborazione con quelli della @Questura_MI i… - leggoit : Il latitante Antonino Calì catturato a #Milano: chi è il «narcos» che faceva affari con camorra e Casamonica - LavoroLazio_com : Polizia di Stato arresta a Milano il latitante Antonino Calì (FOTO-VIDEO) Nella mattinata di mercoledì 21 aprile, .… -