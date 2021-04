Il giudice Gamacchio sotto accusa | le dimissioni dopo le cene non pagate e abiti sartoriali gratis

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il giornalista Gianluigi Nuzzi lancia una bomba sul suo profilo Instagram e rende pubblico il comportamento privato e di certo non lusinghiero del magistrato Piero, consigliere della corte d’Appello di Milano e figura chiave di alcuni dei più importanti processi degli ultimi tempi. Pare, infatti, che il magistrato tra il processo Finmeccanica e quello della ‘coppia dell’acido’ conducesse uno stile di vita particolarmente lussuoso. Nulla di strano o sbagliato, se non fosse che i finanziamenti dilussuose a base di tartufo bianco non fossero ‘privati’. Secondo quanto riportato da Nuzzi sembra che fosse costume dilasciare conti aperti nei ristoranti di lusso, o nelle sartorie artigianali, fino ad arrivare a chiedere un prestito, mai risarcito, di 40.000 euro ad un avvocato ...

Ultime Notizie dalla rete : giudice Gamacchio

Sono le parole delmilanese Piero, riportate sul profilo Facebook del giornalista Gianluigi Nuzzi, il quale in questi giorni proprio sul social network ha raccontato la vicenda, ...Comunicato di PieroQuanto letto sui social e taluni media in questi ultimi giorni corrisponde ahimè alla verità, salvo che da parte mia pensavo sempre al successivo adempimento, come in parte ho fatto! Ci ...Il magistrato non restituì prestito di 40 mila euro ad avvocato. Ora, dopo la denuncia su Fb di Gianluigi Nuzzi, chiede scusa: "Comportamenti di ...Da giorni la storia del giudice che non pagava i conti al ristorante e in sartoria passava di bocca in bocca nei corridoi di Palazzo di giustizia. E ieri il giudice al centro dei post su Facebook del ...