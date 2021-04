Il giudice Gamacchio sotto accusa | le dimissioni dopo le cene non pagate e abiti sartoriali gratis

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il giornalista Gianluigi Nuzzi lancia una bomba sul suo profilo Instagram e rende pubblico il comportamento privato e di certo non lusinghiero del magistrato Piero, consigliere della corte d’Appello di Milano e figura chiave di alcuni dei più importanti processi degli ultimi tempi. Pare, infatti, che il magistrato tra il processo Finmeccanica e quello della ‘coppia dell’acido’ conducesse uno stile di vita particolarmente lussuoso. Nulla di strano o sbagliato, se non fosse che i finanziamenti dilussuose a base di tartufo bianco non fossero ‘privati’. Secondo quanto riportato da Nuzzi sembra che fosse costume dilasciare conti aperti nei ristoranti di lusso, o nelle sartorie artigianali, fino ad arrivare a chiedere un prestito, mai risarcito, di 40.000 euro ad un avvocato ...

Non più un solo ristorante, ma diversi, una boutique, e un avvocato a cui ilnon ha - ancora - restituito ben 40mila euro di prestito. "portava a queste cene un sacco di ..., che oggi ha emesso un comunicato in cui si dichiara effettivamente responsabile dei comportamenti evidenziati da Nuzzi e chiede scusa, annunciando un'aspettativa, "è anche persona affabile,...Il magistrato non restituì prestito di 40 mila euro ad avvocato. Ora, dopo la denuncia su Fb di Gianluigi Nuzzi, chiede scusa: "Comportamenti di ...Da giorni la storia del giudice che non pagava i conti al ristorante e in sartoria passava di bocca in bocca nei corridoi di Palazzo di giustizia. E ieri il giudice al centro dei post su Facebook del ...