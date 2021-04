“Il giorno dopo lo stupro sono andata a scuola”: la storia di Eva è una risposta a Beppe Grillo (Di giovedì 22 aprile 2021) . Eva ha 29 anni e a 17 anni ha subito uno stupro. Una violenza che ha impiegato anni per riconoscere. dopo il video diffuso da Beppe Grillo in cui difende il figlio Ciro, accusato di aver stuprato una ragazza insieme ad altri, ha destato diverso scalpore un concetto: che la ragazza che accusa Ciro Grillo abbia sporto denuncia solo 8 giorni dopo. Senza entrare nel merito di una vicenda che dovrà essere chiarita dalla magistratura, Eva, di getto ha deciso di lanciare un hashtag, “#ilgiornodopo” per spiegare che non sempre si è consapevoli, non immediatamente, di aver subito uno stupro. Ha così deciso di raccontare la sua storia nella speranza che molte persone possano sentirsi meno sole affrontano il proprio ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 22 aprile 2021) . Eva ha 29 anni e a 17 anni ha subito uno. Una violenza che ha impiegato anni per riconoscere.il video diffuso dain cui difende il figlio Ciro, accusato di aver stuprato una ragazza insieme ad altri, ha destato diverso scalpore un concetto: che la ragazza che accusa Ciroabbia sporto denuncia solo 8 giorni. Senza entrare nel merito di una vicenda che dovrà essere chiarita dalla magistratura, Eva, di getto ha deciso di lanciare un hashtag, “#il” per spiegare che non sempre si è consapevoli, non immediatamente, di aver subito uno. Ha così deciso di raccontare la suanella speranza che molte persone possano sentirsi meno sole affrontano il proprio ...

