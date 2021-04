Il giorno dopo lo stupro: commenti al video di Beppe Grillo (Di giovedì 22 aprile 2021) Ha fatto il giro del web e dei TG il video di Beppe Grillo che difende il figlio dall'accusa di stupro e non sono mancate le risposte e le critiche. Il giorno dopo lo stupro, la risposta social alle parole di Grillo su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Ha fatto il giro del web e dei TG ildiche difende il figlio dall'accusa die non sono mancate le risposte e le critiche. Illo, la risposta social alle parole disu Donne Magazine.

Advertising

borghi_claudio : Nella TL ci sono a volte posizioni paradossali. C'è qualcuno che scrive 'non dovevate chiedere un'ora in più ma l'a… - thetrueshade : Quindi uno #stuprodigruppo ha la data di scadenza? Se non lo denunci il giorno dopo non è più valido? E io scemo c… - Rinaldi_euro : Non basta fare un tweet il giorno del Natale di Roma dopo averla ridotta una m... ?????? - mch_elle28 : @P3RFECTXN0W Il giorno dopo ai Grammy ho avuto le occhiaie fino alla sera e tu mi dici che noi lo odiamo? Ma tu non stai bene - mantegazziani : Più passano i giorni più mi rendo conto che vincere questo scudetto segnerà un passo epocale. Quello che succederà… -