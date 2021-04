Il futuro dell'Europa secondo Angela Merkel (Di giovedì 22 aprile 2021) Angela Merkel come vede il futuro dell'Unione europea? A pochi mesi dalla fine di un regno durato 16 anni, mentre si sta per aprire il 9 maggio la Conferenza sul futuro dell'Europa, la cancelliera tedesca ieri ha parlato della sua visione in un dibattito organizzato dal Partito popolare europeo. Merkel non ha proposto ricette rivoluzionarie. Al contrario. Ha confermato il suo approccio prudente e consensuale, tenere tutti a bordo, prendere tutto il tempo che è necessario per adottare decisioni in settori sensibili, evitando di dividere l'Ue. Ma Merkel ha lasciato intravedere anche alcune evoluzioni della sua dottrina europea, a volte sorprendenti, in parte dovute alla pandemia di Covid-19. Modificare ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 aprile 2021)come vede il'Unione europea? A pochi mesi dalla fine di un regno durato 16 anni, mentre si sta per aprire il 9 maggio la Conferenza sul, la cancelliera tedesca ieri ha parlatoa sua visione in un dibattito organizzato dal Partito popolare europeo.non ha proposto ricette rivoluzionarie. Al contrario. Ha confermato il suo approccio prudente e consensuale, tenere tutti a bordo, prendere tutto il tempo che è necessario per adottare decisioni in settori sensibili, evitando di dividere l'Ue. Maha lasciato intravedere anche alcune evoluzionia sua dottrina europea, a volte sorprendenti, in parte dovute alla pandemia di Covid-19. Modificare ...

