Il farraginoso sistema degli appalti impedisce la crescita di cui abbiamo bisogno per ripartire

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il settore delle opere pubbliche in Italia continua a trovarsi in uno stato di profonda emergenza. Le stazioni appaltanti, pubbliche e private, sono imbrigliate in procedure farraginose che portano all’allungamento, senza pari in Europa, dei tempi di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche. È questa la denuncia sollevata dall’Igi (Istituto grandi Infrastrutture) e del suo segretario generale Federico Titomanlio. Gli ostacoli sono fondamentalmente due: « il binomio processo autorizzatorio/progettazione, ovvero tutta la fase che precede la gara per l’aggiudicazione dell’appalto; e le procedure di affidamento, cioè l’iter amministrativo che si deve affrontare per permessi e idoneità», spiega a Linkiesta Titomanlio. Primo livello, secondo livello, il controllo delle amministrazioni competenti, l’eventuale appalto per il progetto definitivo e la creazione di un ...