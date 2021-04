Il dramma del deputato Andrea Romano: “Raggi vergognati, sono due mesi che attendo di seppellire mio figlio” (Di giovedì 22 aprile 2021) Il politico Andrea Romano questa mattina si è sfogato su Twitter attaccando la Raggi perché da due mesi attende di seppellire il figlio. Fino a questa mattina il lutto vissuto da Andrea Romano, deputato livornese del PD, era stato riservato ai soli familiari e amici. Il politico non aveva voluto condividere con la stampa né la notizia della morte del figlio, né il successivo dramma per il quale al momento non c’è stata una conclusione. Al grande dolore di dover addio ad un figlio di soli 24 anni, il giovane era afflitto da una patologia grave, si sono aggiunte in questi due mesi la rabbia e la frustrazione dovute all’impossibilità di dare la ragazzo ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 22 aprile 2021) Il politicoquesta mattina si è sfogato su Twitter attaccando laperché da dueattende diil. Fino a questa mattina il lutto vissuto dalivornese del PD, era stato riservato ai soli familiari e amici. Il politico non aveva voluto condividere con la stampa né la notizia della morte del, né il successivoper il quale al momento non c’è stata una conclusione. Al grande dolore di dover addio ad undi soli 24 anni, il giovane era afflitto da una patologia grave, siaggiunte in questi duela rabbia e la frustrazione dovute all’impossibilità di dare la ragazzo ...

