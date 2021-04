Il Covid e la crisi, annullata la Street Bier Fest 2021: “Supportiamo il commercio locale” (Di giovedì 22 aprile 2021) Street Bier Fest, la prima grande Festa della birra della stagione bergamasca ha ufficializzato il rinvio all’anno 2022. Un appuntamento ormai consolidato, la prima edizione della kermesse di Spirano è del 2007, tra fine aprile e metà maggio. Gli organizzatori di fronte alla crisi economica che ha colpito tutto il settore della ristorazione e dei bar ha deciso di segnare il passo: si rinvia tutto al prossimo anno con l’impegno di sostenere il commercio locale. “Per noi di Street Bier Fest il mese di aprile rappresenta l’inizio della nostra incredibile avventura – afferma Simone Foglieni, direttore artistico Street Bier Fest di Spirano – ma tutte le nostre certezze si ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 22 aprile 2021), la prima grandea della birra della stagione bergamasca ha ufficializzato il rinvio all’anno 2022. Un appuntamento ormai consolidato, la prima edizione della kermesse di Spirano è del 2007, tra fine aprile e metà maggio. Gli organizzatori di fronte allaeconomica che ha colpito tutto il settore della ristorazione e dei bar ha deciso di segnare il passo: si rinvia tutto al prossimo anno con l’impegno di sostenere il. “Per noi diil mese di aprile rappresenta l’inizio della nostra incredibile avventura – afferma Simone Foglieni, direttore artisticodi Spirano – ma tutte le nostre certezze si ...

