Il coprifuoco rimane alle 22 per contenere i contagi. Le opinioni dei romani (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 aprile 2021 Nell'ultimo Consiglio dei ministri il Governo ha deciso di mantenere il divieto di circolare oltre le 22 senza un giustificato motivo. Abbiamo chiesto ai romani cosa ne pensano.

TgLa7 : #Speranza:'Il #coprifuoco dalle 22 alle 5 rimane vigente, poi il governo monitorerà settimana per settimana l'andam… - ALisimberti : RT @Adri19510: Claudio Borghi contro il Quirinale: 'Cancellato dal decreto il termine per il coprifuoco, così rimane fino a luglio' https:/… - RadiantCatalyst : RT @noitre32: Furia di Borghi contro Mattarella: “Cancellato dal decreto il termine per il coprifuoco, così rimane fino a luglio”: https://… - FabryWrath : RT @noitre32: Furia di Borghi contro Mattarella: “Cancellato dal decreto il termine per il coprifuoco, così rimane fino a luglio”: https://… - GabrieleFigini : RT @Ambrakey1: Questi sono fuori di testa.... Ormai stanno sparando minch**e a vanvera. Il PDR interviene o dorme??? -