Il colosso farmaceutico Teva vuole chiudere il sito di Nerviano | a rischio 360 posti di lavoro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 aprile 2021) La decisione è stata annunciata senza alcun preavviso martedì 20 aprile:, multinazionale della farmaceutica da 17 miliardi di fatturato, intendeentro 15 mesi lo stabilimento di, in provincia di Milano, dove si producono farmaci utilizzati in campo oncologico. Sono 360 i lavoratori coinvolti nello storicodel Legnanese che ora rischiano il posto. Un colpo durissimo per l’occupazione del territorio che ha provocato la reazione immediata dei sindacati e delle istituzioni locali: “Regione Lombardia e ministero dello Sviluppo economico devono occuparsi subito di questa situazione”, ha detto in una nota il sindaco di, Massimo Cozzi. “Stiamo parlando di un polodi assoluta eccellenza, un fiore all’occhiello per il nostro territorio: il ...