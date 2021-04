Il cloud può portare nelle casse delle aziende italiane 600 miliardi di euro in più (Di giovedì 22 aprile 2021) Il cloud (Getty Images)Diffondere l’utilizzo del cloud nel settore pubblico, agevolare l’acquisto dei servizi attraverso accordi con gli operatori privati, verificare i dati meritevoli di speciale protezione da parte dello Stato: il modello è mutuato dall’esperienza britannica, ma secondo l’Istituto per la competitività (I-Com) è, finora, la strada giusta da seguire per costruire il cloud nazionale. “È fondamentale mantenere un approccio aperto e non protezionistico per massimizzare competitività e innovazione del sistema Paese”, questo il messaggio lanciato da I-Com, nello studio dedicato a Una strategia cloud per un’Italia più competitiva e sicura. Una piena adozione di soluzioni di cloud computing da parte delle aziende italiane potrebbe ... Leggi su wired (Di giovedì 22 aprile 2021) Il(Getty Images)Diffondere l’utilizzo delnel settore pubblico, agevolare l’acquisto dei servizi attraverso accordi con gli operatori privati, verificare i dati meritevoli di speciale protezione da parte dello Stato: il modello è mutuato dall’esperienza britannica, ma secondo l’Istituto per la competitività (I-Com) è, finora, la strada giusta da seguire per costruire ilnazionale. “È fondamentale mantenere un approccio aperto e non protezionistico per massimizzare competitività e innovazione del sistema Paese”, questo il messaggio lanciato da I-Com, nello studio dedicato a Una strategiaper un’Italia più competitiva e sicura. Una piena adozione di soluzioni dicomputing da partepotrebbe ...

'Oracle può fornire ora la tecnologia di livello enterprise GoldenGate come servizio elastico cloud-native per fornire ai clienti un data fabric in tempo reale semplice da usare, integrato, ...

... ha spiegato Stefano da Empoli, presidente di I-Com: 'Perchè questi benefici possano concretizzarsi in Italia c'è bisogno di un mercato del cloud che sia al contempo aperto e competitivo, fuggendo ...