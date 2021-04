IL CIRCUITO TORMENTA – COMPETIZIONE PENSATA PER TUTTI I FAN DI LEAGUE OF LEGENDS – ARRIVA IN ITALIA (Di giovedì 22 aprile 2021) PG Esports e Riot Games continuano a supportare la scena competitiva portando anche nel Belpaese l’acclamato torneo dedicato alla community PG Esports, azienda leader nel gaming competitivo a livello nazionale, eRiot Games, il publisher internazionale dietro al successo di LEAGUE of LEGENDS, sono pronti ad aprile le iscrizioni alCIRCUITO TORMENTA per l’ITALIA, un evento mai visto prima Leggi su insidethegame.home.blog (Di giovedì 22 aprile 2021) PG Esports e Riot Games continuano a supportare la scena competitiva portando anche nel Belpaese l’acclamato torneo dedicato alla community PG Esports, azienda leader nel gaming competitivo a livello nazionale, eRiot Games, il publisher internazionale dietro al successo diof, sono pronti ad aprile le iscrizioni alper l’, un evento mai visto prima

Advertising

insidetgame : IL CIRCUITO TORMENTA – COMPETIZIONE PENSATA PER TUTTI I FAN DI LEAGUE OF LEGENDS – ARRIVA IN ITALIA - zazoomblog : ARRIVA IN ITALIA IL CIRCUITO TORMENTA, LA COMPETIZIONE PENSATA PER TUTTI I FAN DI LEAGUE OF LEGENDS… - Nemeos_lol : RT @Rowe_LoL: Ma fatemi capire nel breve periodo avremo: - Circuito Tormenta - Atleta - PG Nats Qualifier - QAS Ci lamentavamo di non av… - OPDarkberny : RT @PGEsportsIT: C'è una brezza che soffia sulla Landa, una brezza che profuma di competizione, divertimento e amicizia. È il preavviso ch… - Rowe_LoL : Ma fatemi capire nel breve periodo avremo: - Circuito Tormenta - Atleta - PG Nats Qualifier - QAS Ci lamentavamo… -