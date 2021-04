Il caso della sottosegretaria Macina che difende Grillo e attacca Bongiorno (Di giovedì 22 aprile 2021) AGI - Continua a far discutere il video di Beppe Grillo in difesa del figlio Ciro accusato di stupro assieme a tre amici. Questa volta a finire nel mirino è la sottosegretaria alla Giustizia, la pentastellata Anna Macina, che in un'intervista al Corsera difende il Garante del Movimento 5 stelle, il video "è l'urlo di dolore di un papà. Vi vedo molto il lato umano. Quasi nulla di politico", anche se secondo lei avrebbe "dovuto evitare" di farlo. Bufera su sottosegretaria M5s, Bongiorno e Salvini annunciano vie legali Ma a scatenare un nuova bufera, dopo le aspre polemiche suscitate proprio dalle parole dell'ex comico genovese, è l'attacco che Macina rivolge a Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e avvocato difensore ... Leggi su agi (Di giovedì 22 aprile 2021) AGI - Continua a far discutere il video di Beppein difesa del figlio Ciro accusato di stupro assieme a tre amici. Questa volta a finire nel mirino è laalla Giustizia, la pentastellata Anna, che in un'intervista al Corserail Garante del Movimento 5 stelle, il video "è l'urlo di dolore di un papà. Vi vedo molto il lato umano. Quasi nulla di politico", anche se secondo lei avrebbe "dovuto evitare" di farlo. Bufera suM5s,e Salvini annunciano vie legali Ma a scatenare un nuova bufera, dopo le aspre polemiche suscitate proprio dalle parole dell'ex comico genovese, è l'attacco cherivolge a Giulia, senatriceLega e avvocato difensore ...

Advertising

ZZiliani : Caso #Suarez, fine indagini. L’avv. della #Juventus Maria #Turco indagata come “istigatrice morale” della truffa ne… - UlisseRai1 : A noi sembra una colonna ma per i romani questo monumento aveva un altro significato: riproduce l’aspetto e la funz… - borghi_claudio : Minuzie... non è il caso di parlarne... presto! facciamo altre venti trasmissioni sul capannone dell'amico del cugi… - DanieleLeone31 : @Lucrezi97533276 Il punto è che manca un piano per gestire la pandemia e uscirne. Mancava con Conte, manca con Drag… - Quinta00876879 : RT @il_cappellini: Bongiorno contro la sottosegretaria grillina Macina che l'ha accusata di conflitto di interessi per la difesa della raga… -