Ibra, il giorno del rinnovo era proprio giovedì. E il Milan si prepara così (Di giovedì 22 aprile 2021) Lunedì scorso vi avevamo anticipato che la firma sul rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimovic sarebbe arrivata giovedì (oggi). In effetti è questo il giorno giusto, come confermato da preparativi social del Milan. Ibra firmerà fino a giugno 2022, più o meno alle stesse cifre (sette milioni) dell'attuale impegno. What'Z happening? #SempreMilan #ReadyToUnleash pic.twitter.com/RnQOgDOkhs — AC Milan (@acMilan) April 22, 2021 Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

